Они провели три дня в Буковеле. Корецкая поделилась фотографиями с короткого отпуска с Танчинцем.

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Так, Юлиана показала счастливые кадры у колеса обозрения в Буковеле, продемонстрировала отель, где они с любимым остановились. Пиарщица БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ не забыла выставить и фотографии с Сергеем.

Прекрасные три дня,

– написала в инстаграм сторис девушка.

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