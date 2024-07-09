Некоторые инфлюенсеры поделились довольно неоднозначными мыслями относительно массированного обстрела родной страны. Среди них есть даже блогеры с многомиллионной аудиторией, которые имеют влияние на своих читателей. Кто-то это делает из-за наведения российских служб, а кто-то – из-за отсутствия понимания последствий от распространения подобных месседжей на зрителей.

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Так, бизнесвумен Мила Бараева призвала остановить "это", подчеркнув, что ей безразлично как именно. Таким образом, блогерша бессознательно подыграла врагу, потому что непонятно, что она имела в виду.



Мила Бараева распространила язык вражды / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время харьковский блогер Юлия Золотарева отметила, что стоит как можно скорее провести мирные переговоры с Россией. Более того, ей уже не нужна победа "такой ценой".



Юлия Золотарева об обстреле Украины / Скриншот из инстаграм-сторис

Также неоднозначные месседжи распространила и Екатерина Мартынко. Блогерша заверила, что необходимо думать не об украинских границах 1991 года, а о детях, которых убивают. Она упрекнула, что наш народ "воюет до последнего украинца".



Екатерина Мартынко подыграла пропаганде / Скриншот из инстаграм-сторис

В свою очередь инфлюенсер Катя Венгерская подчеркнула, что мир и украинская власть "все видит, но ничего не делает". Впрочем, по ее мнению, государство имеет деньги на войну, но не на мир. Так, своими действиями она распространяет язык вражды.



Катя Венгерская и ее неоднозначные нарративы / Скриншот из инстаграм-сторис

К тому же звезда "Супермамы" Тая посвятила целый пост о своем желании мира во всем мире. По ее словам, никому не надо будет Украина с границами 1991 года, если не останется больше ее граждан.

Также к продвижению неоднозначных нарративов присоединились известные инфлюенсерки Юля Верба и Влада Роговенко. Участница реалити-шоу "Від пацанки до панянки" призвала Владимира Зеленского, ехать и договариваться о мире с Россией, назвав лидера страны "клоуном". В то же время Верба отметила, что "мир ничего не делает", когда видит как гибнут невинные люди и дети, а "нашу страну обворовывает наша же власть".

Стоит отметить, что кроме блогеров, есть еще публичные люди, которые распространили неоднозначные месседжи. Они уверяли, что стоит начать мирные переговоры и подчеркивали "неоднозначность" событий. Среди них:

Евгений Шевченко – "Все это нужно заканчивать".

Иванна Плантовская – "Садитесь уже за стол переговоров".

Мирослав Олешко – "Плохой мир лучше хорошей войны".

Вадим Новинский – "Это война между двумя православными народами должна закончиться скорейшим подписанием мирного договора".

Блогеры должны помнить о влиянии своих слов на собственную аудиторию. Продвижение российских нарративов никак не поможет скорейшему завершению войны, а только спровоцирует вражду внутри страны.