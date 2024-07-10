Она объяснила свои слова о коррупции в Украине. Кроме того, девушка поделилась, какую позицию имеет относительно полномасштабного вторжения.

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Юля Верба считает, что статьи, которые вышло о ней являются заказными

Я написала два предложения своего мнения, и это восприняли за ИПСО... Наше время – это время объединяться, а не искать врагов среди своих, когда я действительно ничего плохого не сказала и не сделала. Это уже просто манипуляция какая-то... Я здесь пишу свои мысли, которые, прошу заметить, не несут угрозы нашему государству и, кажется, в нашей стране есть право на собственное мнение. Если вам мое мнение не понравилось – отпишитесь. Никто насильно вас здесь не держит. Следите за соответствующими деятелями, а не за мной,

– написала инфлюенсер.

Она выразила поддержку Украине и ее народу, подчеркнув свою позицию против России. И заявила, что всегда хотела лучшего будущего для своей страны.



Все, тема закрыта. Пусть каждый живет, как считает нужным. Враг – Россия. Помогать надо ВСУ и пострадавшим от войны. Объединиться и быть одним народом против одного врага,

– подытожила Верба.

Юля Верба отреагировала на хейт / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, Юля Вербу раскритиковали из-за того, что она на фоне массированной ракетной атаке по Украине написала, что "мир ничего не делает", когда видит как гибнут невинные люди и дети, а "нашу страну обворовывает наша же власть".