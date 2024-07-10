Константин и Влада Либеровы, которые через фотографии демонстрируют миру правду о войне в Украине, в инстаграм-сториз раскритиковали блогеров, которые подыграли российской пропаганде. "Инфлюенсеры" на своих страницах рассказывали не об очередном российском военном преступлении, а о преступной власти, коррупции и желании мирных переговоров.

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Фотографы признались, что шокированы теми российскими месседжами, которые распространяют блогеры после циничного удара по детской больнице. Они напомнили о том, что те же люди не говорили о коррупции и "власти, обворовывающей народ" до 24 февраля 2022 года – и вот, почему.

Потому что зарабатывать в этой стране миллионы на рекламе, обходя налоги, было охр*нить как удобно. Имея многомиллионную аудиторию, ни один из них никогда не поднимал с этой аудиторией действительно важных тем тогда, когда это действительно было нашей главной проблемой, потому что просто было наср*ть. Люди жили и живут свою лучшую жизнь, пока другие свою жизнь отдают, чтобы они могли п*здить,

– подчеркнули Либеровы.



Либеровы о блогерах / Фото из инстаграм-сториз

Константин и Влада заметили, что говорить о "ненужности границ" можно тогда, когда Россия тебе не угрожает. Ведь каждый из подобных блогеров знает, что сейчас он в относительной безопасности, а уже через несколько лет им можно будет убежать за границу.

Либеровы подчеркивают, что донаты и сборы от подобных людей – это скорее способ хайпа и возможность "поднять актив", а не оправдание. Ведь донатить сегодня должен каждый.

"На нас летят российские ракеты. И запускает эти ракеты не коррупция, о которой эти "лидеры мнений" вдруг вспомнили, а Россия. Думайте, на кого вы подписаны. Анализируйте свое информационное пространство. И поймите наконец, эти люди зарабатывали на вас тогда, зарабатывают на вас сейчас. И им глубоко наср*ть, что будет с вами, вашим домом и вашей жизнью. У них все будет хорошо. Пока вы продолжаете быть на них подписанными и потреблять их вонючий контент", – добавили супруги.



Либеровы о блогерах / Фото из инстаграм-сториз

Какие блогеры распространили российскую пропаганду