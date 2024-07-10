Александр ранее говорил, что стоит "сыграть по их правилам", чтобы впоследствии россиянам пришлось сыграть уже по нашим. Также Волошин уверял, что "украинцы уже не вывозят войну", из-за чего получил хейт.

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Теперь блогер объяснил, что обязательно опубликует отчет за 6 миллионов гривен, которые собрал для восстановления детской больницы. Впоследствии он передаст машины и генераторы, которые приобрел за деньги, собранные на аукционе, военным. Впрочем, что делать дальше, мужчина не знает, поскольку не был готов получить негатив от сторонников.

Когда я высказывал свое мнение в поддержку того, чтобы люди жили, а не умирали, и это касалось и военных, и обычных людей, я не думал, что при этом стану врагом, который заслуживает того, чтобы о него втирали ноги, кричали, что он предатель и угрожали,

– поделился инфлюенсер.

Волошин удивился тому, что ему начали писать военные с угрозами его найти. Это сильно повлияло на восприятие Александром своих высказываний.

Трудно в таких ситуациях не обращать внимания и, честно говоря, не прикольно ходить в своей стране и постоянно вращаться вокруг себя. Наверное, я много на себя взял. Немножко не вывез, извините,

– подчеркнул блогер.

Мужчина заверил, что прекратит рассказывать о финансовой помощи защитникам Украины. По словам Александра, он "не готов брать такую ответственность".

Напомним, некоторые блогеры распространили язык вражды на фоне удара по "Охматдету". Кто-то призвал к мирным переговорам с Россией, а кто-то распространял российские нарративы.