Владимир Дантес показал, что получил множество сообщений с критикой в его сторону и упреками, мол певец хочет "попиариться" на имени Александра Волошина. Артист написал, что у него сложилось впечатление, как будто он проснулся в прошлом.

К слову Скандальный блогер Волошин отреагировал на хейт за видео с призывом к перемирию

Такое количество хейта напомнило Дантесу время, когда он раскритиковал Спартака Субботу. Владимир подчеркнул, что если кто-то поддерживает вариант согласиться на условия России по миру, которые транслировал Волошин, – ему жаль.

В мое мировоззрение не входит такая история, как переговоры по мирному плану России. Нет-нет-нет. Это не в моей карте мира. Если у вас такая – х*йово. То, что человек помогает, это круто. И классно, если это будет продолжаться. Но транслировать популистские мысли пропаганды другой страны, а получается, что оно так выглядит, немножко не лайк,

– высказался Владимир Дантес.

Артист заметил, что жалобы на его предыдущие сториз о Волошине, которые удалили из сети, поступали в основном с одинаковых аккаунтов, то есть, это могли быть боты. Однако он извинился у тех людей, которых задел.

Владимир Дантес о Волошине и его высказываниях: видео

Заметим, кроме скандальных заявлений Александра Волошина критикуют из-за средств, которые он собрал на свой монобанк после удара по "Охматдету". Сначала блогер планировал передать деньги больнице, а впоследствии заявил, что будет помогать людям точечно. Его обвинили в краже, однако Волошин отрицает и обещает обнародовать все отчеты.