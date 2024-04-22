Общее горе объединило: онкобольная Кейт Миддлтон сблизилась с одним из членов королевской семьи
Источник:INTOUCH WEEKLY
Кейт Миддлтон болеет раком. Оказалось, что этот сложный диагноз помог ей улучшить отношения с Чарльзом III, которому тоже диагностировали онкологию. Инсайдеры утверждают, что она относится к нему как к отцу, а не как к королю.
Они проводят время вместе. Поэтому, источники считают, что Ее Высочество стала для Его Величества дочерью, которой у него никогда не было.
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Что известно об отношениях Кейт Миддлтон и Чарльза III
Инсайдеры говорят, что принцесса Уэльская проводит все больше времени с королем, пытаясь отвлечь его и поднять его боевой дух.
Он очень любит природу, и если она видит что-то или место, куда они могут пойти вместе, когда им захочется, она делится этим с ним. Всегда просит маму приготовить дополнительную еду и для Чарльза,
– поделились источники.
Инсайдеры убеждают, что между королем и принцессой Уэльской очень теплые и доверительные отношения.
Она относится к нему как к отцу, а не как к королю, и он это ценит. Она часто ему звонит. Между ними установилась особая связь. Кейт, безусловно, дочь, которой у него никогда не было,
– добавили источники, близкие к королевской семье.
Что известно о здоровье Кейт Миддлтон и короля Чарльза III
- 17 января Букингемский дворец сообщил о том, что у 70-летнего монарха рак. Как впоследствии отметил премьер-министр Великобритании, болезнь диагностировали на ранней стадии.
- В то же время 22 марта стало известно об онкологии Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская тогда опубликовала видеообращение, в котором заявила, что сейчас проходит химиотерапию. Интересно, что этот ролик даже считали фейковым.
- Здесь следует отметить, что фейковые новости были и о короле. В интернете распространялась ложная информация о смерти Чарльза, вероятно, из-за приспускания флагов на правительственных зданиях, что является традиционным признаком смерти главы государства. Путаницы добавили российские телеграмм-каналы, которые распространили фальшивое изображение, что свидетельствовало о "смерти" 75-летнего монарха. Однако посольство Великобритании в Украине оперативно опровергло эти заявления. На следующий день, 19 марта, Букингемский дворец опубликовал свежие фотографии, на которых Его Величество общается с ветеранами Корейской войны, развеяв любые слухи о его смерти.
- Отметим, в связи с лечением ни Кейт, ни Чарльз не посетили ежегодную церемонию Великого четверга. Обязанность монарха тогда выполнила королева Камилла. В то же время Его Величество был на Пасхальной праздничной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Миддлтон с мужем и детьми не появились тогда на публике.