Чарльз III и Камилла вдвоем посетили часовню Святого Георгия в Виндзоре. Они побывали на пасхальной праздничной службе, после которой вышли на публику.

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Чарльз III посетил пасхальную службу

Король был в хорошем настроении. Он с радостью поздоровался с небольшой толпой у часовни и пожал людям руки после литургии.

В этом году празднование Пасхи сделали не таким пышным в королевской семье. Все для того, чтобы Чарльз III контактировал с меньшим количеством людей.

Королевские эксперты комментируют, что появление короля на пасхальной службе – это обнадеживающий знак относительно его здоровья. Ведь накануне ходили слухи, что его не увидят на публике.

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