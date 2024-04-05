Люди предполагают, что видео было сделано с помощью AI. Подчеркнем, что британское правительство считает, что к распространению различных слухов о принцессе может быть причастна Россия, Китай и Иран.

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Почему в сети говорят, что видео Кейт Миддлтон является фейковым

Подозрение возникло из-за исчезновения обручального кольца принцессы Уэльской на записи. На кадрах видно, как ее кольцо исчезает с пальца, а потом появляется снова. В то же время это может быть всего-навсего игра света и расположения рук.

Пользователи также отметили, что фон видео выглядит ненастоящим, потому что цветы и листья не двигаются.

К тому же интересным является тот факт, что Ее Высочество уже появлялась в подобном наряде на этом же месте в 2016 году. Однако на недавнем видео Кэтрин снялась в другом свитере и с заметно более длинными волосами.

Что известно о болезни Кейт Миддлтон