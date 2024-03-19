Выяснилось, что Его Величество встретился с ветеранами корейской войны. Это мероприятие прошло в Букингемском дворце.

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75-летний монарх показался на публике

Утром 19 марта Чарльз III встретился с ветеранами корейской войны, чтобы отметить 70-ю годовщину перемирия, которое завершило вооруженный конфликт. Кадры с этой встречи появились в инстаграме королевской семьи, что еще раз опровергло любые догадки о смерти короля.

Как в сети появился фейк о смерти короля Великобритании

18 марта в социальных сетях начали распространяться новости о смерти Чарльза III. Существует вероятность, что такие спекуляции возникли после сообщений о приспущенных флагах на правительственных зданиях, что является общепринятой во всем мире традицией отмечать смерть главы государства.

К тому же российские телеграм-каналы распространили фотографию, которая якобы демонстрирует заявление о смерти короля. Позже выяснилось, что это поддельный скриншот.

Важно, что только официальные структуры британской королевской семьи имеют право объявлять о смерти короля. Заявление распространяется на сайте The Royal Family и их аккаунтах в социальных сетях на таких платформах, как X и инстаграм. Кроме того, среди СМИ первыми о потере имеют право объявить BBC.

В то же время 18 марта ни один из вышеупомянутых источников не сообщил о "смерти" 75-летнего монарха.