6-летний принц считается "королем мемов" из-за своей непоседливости и вспыльчивого характера. Так, на первом публичном появлении Кейт Миддлтон мальчик развлекал себя и всех вокруг.

На днях, принц Уильям посетил выступление Тейлор Свифт на легендарном стадионе Уэмбли в рамках ее мирового тура The Eras. Там он имел возможность не только насладиться шоу, но и лично познакомиться с певицей. Видео, на котором Его Высочество отрывается на концерте и подпевает композиции Shake it off, уже заполонили сеть.

После этого пользователи заметили определенное сходство в танцевальных движениях принца Уильяма и его младшего сына Луи. Поклонники вспомнили юбилейное мероприятие, посвященное 70-летию правления королевы Елизаветы II в 2022 году. На нем мальчик заполонил внимание всех присутствующих. 6-летний принц запомнился зажигательными танцами и выходками, которые неоднократно вызывали улыбку у Кейт Миддлтон.

Впоследствии Луи из-за своего поведения начал спорить с родными. Более того, он показал язык своей маме – принцессе Уэльской.

