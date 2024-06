6-річний принц вважається "королем мемів" через свою непосидючість і запальний характер. Так, на першій публічній появі Кейт Міддлтон хлопчик розважав себе та усіх навколо.

Днями, принц Вільям відвідав виступ Тейлор Свіфт на легендарному стадіоні Вемблі в рамках її світового туру The Eras. Там він мав можливість не тільки насолодитися шоу, але й особисто познайомитися зі співачкою. Відео, на якому Його Високість відривається на концерті та підспівує композиції Shake it off, вже заполонили мережу.

Після цього юзери помітили певну схожість у танцювальних рухах принца Вільяма та його молодшого сина Луї. Шанувальники згадали ювілейний захід, присвячений 70-річчю правління королеви Єлизавети II у 2022 році. На ньому хлопчик заполонив увагу всіх присутніх. 6-річний принц запам'ятався запальними танцями та витівками, які неодноразово викликали усмішку у Кейт Міддлтон.

Згодом Луї через свою поведінку почав сперечатися з рідними. Ба більше, він показав язик своїй мамі – принцесі Уельській.

