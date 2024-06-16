К тому же появление принцессы Уэльской на параде Trooping the Colour стало первым с момента объявления новости о ее раке. Публика была в восторге от выхода Кейт.

Не пропустите Не принято в королевской семье: принца Уильяма застали с личной вещью

Луи вместе со старшим братом Джорджем и сестрой Шарлоттой приехал на празднование дня рождения короля Чарльза III. Вероятно, младшему принцу было не очень интересно наблюдать за торжествами, поэтому тот решил развлечь себя. Так, мальчик начал танцевать, что вызвало улыбку у его матери – Кейт. Однако, такое поведение брата не очень понравилось его сестре Шарлотте, которая попыталась сделать ему замечание.

Впоследствии принц начал забавляться со шнурами от жалюзи. Более того, после этого он дотошно расспрашивал о чем-то свою мать.

Также принца Луи традиционно застали за зеванием от торжеств.

Впрочем, сеть в восторге от танцев 6-летнего мальчика. Пользователи отметили, что он "затмил всех" и смог заполонить сердца публики.

Кейт Миддлтон: что известно о болезни принцессы