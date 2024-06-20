Впрочем, пара, вероятно, сильно разозлила королевскую семью. Недавно официальный сайт семьи удалил заявление принца Гарри об отношениях с Меган Маркл. Правда, даже этот факт не остановил звезд в том, чтобы улучшить отношения с родственниками.

Интересно День рождения принцессы: Меган Маркл и Гарри отпраздновали 3-летие дочери на вечеринке

Так, супруги сейчас рассматривают возможность жизни на две страны – США и Великобритания. Принц Гарри в начале июня начал поиск жилья, чтобы не останавливаться постоянно в гостиницах во время посещения Лондона.

Как сообщил экс-королевский дворецкий Грант Гаролд, такие действия пары могут способствовать сближению с королевской семьей. По словам мужчины, супруги полгода будут жить в США, а другую половину – в Великобритании.

Впрочем, Гаролд не уверен, что Меган захочет окончательно переехать в Лондон, поскольку сейчас имеет роскошное жилье в Калифорнии, стоимостью 14 миллионов долларов (567 642 054 гривен). Однако, Грант отметил, что в отличие от жены, принц Гарри охотно вернется в Великобританию.

Я могу поверить, что Гарри хотел бы вернуться сюда, он любит Великобританию. Он получил здесь замечательное воспитание, ему нравилось здесь жить, и я это помню,

– рассказал дворецкий.

К тому же принц Гарри понимает, что из-за американского происхождения Меган, распределение времени между странами должно быть одинаковым.

Что известно об отказе принца Гарри от королевских обязанностей