Они появились на ипподроме Ascot Racecourse в изысканных нарядах. Вместе с королем и королевой были и другие представители монаршей семьи.
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Все они придерживались строгого дресс-кода мероприятия. Так, 75-летний Чарльз был одет в серый костюм-тройку с желтым жилетом, голубым галстуком и цилиндром. Королева Камилла присоединилась к своему мужу в элегантном голубом костюме от известного дизайнера Фионы Клер, дополнив образ яркой шляпкой.
Что известно о конных скачках Royal Ascot в Великобритании
- Это ежегодное спортивное событие, которое проходит в городке Аскот и считается одним из самых престижных и наиболее ожидаемых в Соединенном Королевстве.
- Оно отличается строгими требованиями к дресс-коду посетителей. Так, для женщин обязательным атрибутом является шляпка. Наряд должен быть элегантным и роскошным. На конные скачки советуют одевать юбку за колено и верхнюю одежду, прикрывающую плечи.
- Важной деталью является разнообразие шляпок – на каждый день гонок следует одевать новую.
- Мужчины должны придерживаться классического стиля конца 19 века. Это предполагает костюм-тройку черного или серого цвета, светлый жилет на пуговицах, белую рубашку, полосатые брюки и цилиндр.
- Строгие правила дресс-кода для Royal Ascot не случайны. Они призваны сохранить элегантность и традиционный шарм этого события.