Они появились на ипподроме Ascot Racecourse в изысканных нарядах. Вместе с королем и королевой были и другие представители монаршей семьи.

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Все они придерживались строгого дресс-кода мероприятия. Так, 75-летний Чарльз был одет в серый костюм-тройку с желтым жилетом, голубым галстуком и цилиндром. Королева Камилла присоединилась к своему мужу в элегантном голубом костюме от известного дизайнера Фионы Клер, дополнив образ яркой шляпкой.

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