Выяснилось, что несчастный инцидент произошел вечером 23 июня. В то же время медики надеются на скорейшее выздоровление 73-летней сестры Чарльза III.
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Известно, что британская принцесса гуляла вечером с лошадьми в поместье Гаткомб Парк, когда получила травму, после чего ее срочно госпитализировали. По словам представителя дворца, принцесса Энн находится в стабильном состоянии и хорошо восстанавливается. Ожидается, что до конца недели дочь королевы Елизаветы II сможет вернуться домой, хотя ей пришлось отменить запланированные встречи и визиты для полного выздоровления.
Королевская принцесса получила незначительные травмы и сотрясение мозга после инцидента в поместье Гаткомб Парк вчера вечером. Ее Королевское Высочество остается в больнице Саутмид, Бристоль, как мера пресечения для наблюдения, и ожидается полное и быстрое выздоровление,
– отметил представитель Букингемского дворца.
Что известно о состоянии здоровья других членов королевской семьи
- Принцесса Уэльская в конце марта сообщила об онкологическом заболевании. В то же время недавно Кейт рассказала, что процесс лечения еще продолжается, но есть положительные результаты. Также впервые после объявления о своей болезни Ее Высочество появилась на публике вместе с детьми и мужем во время торжественного парада Trooping the Colour, посвященного дню рождения короля Чарльза III.
- О раке у монарха стало известно в феврале этого года. По рекомендации врачей, Его Величество был вынужден временно оставить исполнение королевских обязанностей для прохождения курса лучевой терапии. Уже 30 апреля король вернулся к своим обязанностям и теперь часто появляется на публичных мероприятиях. Так, недавно он совершил первую зарубежную поездку после объявления о болезни.