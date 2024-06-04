Хиты Евровидения-2024 на Spotify: какие песни попали в топ-10 и есть ли среди них Украина

Почти месяц назад громко прозвучало имя победителя Евровидения-2024. Однако музыкальные рейтинги выглядят немного иначе, чем таблица результатов конкурса. Предлагаем узнать, какие песни с Евровидения слушали больше всего.

Песни конкурсантов для Евровидения-2024 стали любимыми для многих меломанов. На стриминговой платформе Spotify фаны продолжают слушать лучшие песни с музыкального конкурса.

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По состоянию на 3 июня больше всего прослушали песню дисквалифицированного участника Евровидения – Йоста Кляйна. Победитель музыкального конкурса попал в десятку лучших, но только на 4 место.

Трек Украины на Евровидение тоже попал в самые прослушиваемые хиты. Песня Teresa & Maria заняла 7 место, хотя Jerry Heil и alyona alyona получили "бронзу" на самом конкурсе.

Нидерланды: Joost Klein – Europapa. 99,7 млн; Италия: Angelina Mango – La noia. 77,6 млн; Франция: Slimane – Mon Amour. 49,3 млн; Швейцария: Nemo – The Code. 44,9 млн; Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim. 30,5 млн; Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable. 30,1 млн; Украина: Jerry Heil и alyona alyona – Teresa & Maria. 28,3 млн; Испания: Nebulossa – ZORRA. 23,5 млн; Греция: Marina Satti – ZARI. 20,6 млн; Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue. 15,8 млн.

Евровидение-2024: как прошел конкурс

Месяц назад, 11 мая, прогремел финал Евровидения. Музыкальный конкурс состоялся в шведском Мальме. Победителями стали представители Швейцарии – Nemo с песней The Code, которые получили 591 балл от зрителей и членов жюри.

Второе место получил фаворит букмекеров Baby Lasagna из Хорватии с зажигательным треком Rim Tim Tagi Dim.

В тройку лучших участников попали представительницы Украины – alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Суммарно от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей – вместе 453 балла. Так дуэт украинских исполнительниц сломал стереотип о том, что 2 порядковое место – "смертельное".