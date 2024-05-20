Это произошло во время фестиваля Freshtival в Энсхеде. На сцене артист исполнил свою конкурсную песню Europapa и коротко высказался о песенном конкурсе.

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Что Йост Кляйн сказал о дисквалификации

Исполнитель решил никак не комментировать инцидент, однако отметил, что любит своих фанов.

Теперь я международный артист. Знаю, что вы ждете от меня какого-то комментария о дисквалификации, но я просто скажу, что люблю вас,

– высказался артист.

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