Песни конкурсантов для Евровидения-2024 стали любимыми для многих меломанов. На стриминговой платформе Spotify фаны продолжают слушать лучшие песни с музыкального конкурса.

Смотрите также Воспоминания о Евровидении: Jerry Heil рассекретила, что происходило за кулисами конкурса

По состоянию на 3 июня больше всего прослушали песню дисквалифицированного участника Евровидения – Йоста Кляйна. Победитель музыкального конкурса попал в десятку лучших, но только на 4 место.

Трек Украины на Евровидение тоже попал в самые прослушиваемые хиты. Песня Teresa & Maria заняла 7 место, хотя Jerry Heil и alyona alyona получили "бронзу" на самом конкурсе.

Нидерланды: Joost Klein – Europapa. 99,7 млн; Италия: Angelina Mango – La noia. 77,6 млн; Франция: Slimane – Mon Amour. 49,3 млн; Швейцария: Nemo – The Code. 44,9 млн; Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim. 30,5 млн; Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable. 30,1 млн; Украина: Jerry Heil и alyona alyona – Teresa & Maria. 28,3 млн; Испания: Nebulossa – ZORRA. 23,5 млн; Греция: Marina Satti – ZARI. 20,6 млн; Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue. 15,8 млн.

Заметим, что после Евровидения песня alyona alyona и Jerry Heil попала в мировой чарт iTunes Worldwide. По состоянию на 13 мая она занимала 23 строчку.

Евровидение-2024: как прошел конкурс