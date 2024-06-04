Пісні конкурсантів для Євробачення-2024 стали улюбленими для багатьох меломанів. На стримінговій платформі Spotify фани продовжують слухати найкращі пісні з музичного конкурсу.

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Станом на 3 червня найбільше прослухали пісню дискваліфікованого учасника Євробачення – Йоста Кляйна. Переможець музичного конкурсу потрапив до десятки найкращих, але лише на 4 місце.

Трек України на Євробачення теж потрапив до найбільш прослуховуваних хітів. Пісня Teresa & Maria посіла 7 місце, хоч Jerry Heil та alyona alyona здобули "бронзу" на самому конкурсі.

Нідерланди: Joost Klein – Europapa. 99,7 млн; Італія: Angelina Mango – La noia. 77,6 млн; Франція: Slimane – Mon Amour. 49,3 млн; Швейцарія: Nemo – The Code. 44,9 млн; Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim. 30,5 млн; Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable. 30,1 млн; Україна: Jerry Heil та alyona alyona – Teresa & Maria. 28,3 млн; Іспанія: Nebulossa – ZORRA. 23,5 млн; Греція: Marina Satti – ZARI. 20,6 млн; Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue. 15,8 млн.

Зауважимо, що після Євробачення пісня alyona alyona та Jerry Heil потрапила у світовий чарт iTunes Worldwide. Станом на 13 травня вона посідала 23 сходинку.

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