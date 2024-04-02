Безобидные фото, – Полякова удивила очередным заявлением о "романе" с Владом Мицкевичем
Источник:Оля Полякова
Разговоры о "романе" Оли Поляковой с поваром Владом Мицкевичем не утихали после громкого заявления повара. Оля Полякова снова обратилась к фанам и поставила точку в скандале.
Певица Оля Полякова не спешила комментировать слухи о романе с Владом Мицкевичем. Но после слов повара несколько раз объясняла, почему между ними ничего не было.
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Оля Полякова снова прокомментировала скандал
Лежа на массаже, певица снова вышла на связь в инстаграм-сториз. Она призналась, что ее до сих пор засыпают вопросами по поводу откровенных фото с Владом Мицкевичем.
Оля Полякова назвала эти кадры "безобидными". Она подчеркнула, что если бы Мицкевич действительно хотел "слить" информацию об их романе, то показал бы переписку и настоящие "интимные" снимки.
Вы никак не утихаете по поводу фото. Во-первых, вы понимаете, что такое интимные фото, и что на них может быть? Скажите, пожалуйста, если бы они у него были, он бы их не выложил? Выложил бы. Если хочет кто-то кого-то слить, то выставляются кружочки, переписки и фотки не безобидные, а по жестячку, если они есть. А если их нет, то может и не было ничего, а? Думайте,
– подчеркнула артистка.
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Коротко о скандале
- Участник "МастерШеф" Влад Мицкевич опубликовал фото поцелуев с Олей Поляковой и заявил о том, что у них год длился тайный роман. Впоследствии он удалил эти публикации и сказал, что опубликовал кадры и видео, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил прощения и признался, что поссорился с певицей из-за финансов.
- Сначала Оля Полякова назвала заявления повара "брехней пьяницы", а позже высказалась о ситуации подробнее. Она объяснила, что это "хайп на мести". Мицкевич якобы шантажировал и требовал деньги у певицы. Его уволили с работы из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ.
- По фото звезда заявила, что у нее много подобных кадров с друзьями. Оля Полякова сообщила, что не будет наказывать кулинара за его выходку, потому что с него "нечего взять".