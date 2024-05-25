Геннадий подчеркнул, что Винник был для него действительно близким человеком. В то же время, выяснилось, что война это несколько изменила.

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Что Геннадий Витер сказал об Олеге Виннике

Он поделился, что не общался с артистом, потому что не имеет его нового номера телефона, но добавил, что писал его жене. Впрочем, женщина ответила аж через семь с половиной месяцев.

Большое разочарование. Единственное разочарование. Ты считал человека на самом деле близким человеком, но после вторжения этот человек просто исчез... Олег, к сожалению, оказался слабым человеком, который не смог поддержать своих друзей,

– отметил Витер.

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