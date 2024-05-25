Геннадий подчеркнул, что Винник был для него действительно близким человеком. В то же время, выяснилось, что война это несколько изменила.
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Что Геннадий Витер сказал об Олеге Виннике
Он поделился, что не общался с артистом, потому что не имеет его нового номера телефона, но добавил, что писал его жене. Впрочем, женщина ответила аж через семь с половиной месяцев.
Большое разочарование. Единственное разочарование. Ты считал человека на самом деле близким человеком, но после вторжения этот человек просто исчез... Олег, к сожалению, оказался слабым человеком, который не смог поддержать своих друзей,
– отметил Витер.
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Что другие звезды говорили об Олеге Виннике
- Украинская певица Оля Цибульская предполагает, что через 5 лет артист-беглец попытается вернуться и восстановить свою репутацию в Украине. Исполнительница также считает, что среди части аудитории он все равно найдет поклонников.
- Актриса Леся Самаева, которая снималась вместе с Винником в комедии "Скажене весілля", не понимает его позицию и считает, что в такие тяжелые времена все украинцы должны объединиться.
- Украинский рэп-исполнитель EL Кравчук (Андрей Остапенко) признал талант Олега Винника, назвав его "классным вокалистом". Однако он раскритиковал равнодушие певца к содержанию песен и готовность петь что угодно.