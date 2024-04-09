Певец заметил, что Винник – хороший вокалист. В то же время по его словам, у него есть такие поступки, которые сам бы не смог сделать.

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Что EL Кравчук думает об Олеге Виннике

Исполнитель считает его классным вокалистом.

Но я еще в Берлине понял, что он только вокалист. А ему было все равно: кошечку петь, собачку, человека. Ему дают – он поет,

– отметил мужчина.

Сам артист признался, что так бы не смог, потому что хочет найти свое амплуа и записывать свои песни.

Интервью с EL Кравчук: смотрите видео онлайн

Где сейчас Олег Винник