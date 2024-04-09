Певец заметил, что Винник – хороший вокалист. В то же время по его словам, у него есть такие поступки, которые сам бы не смог сделать.
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Что EL Кравчук думает об Олеге Виннике
Исполнитель считает его классным вокалистом.
Но я еще в Берлине понял, что он только вокалист. А ему было все равно: кошечку петь, собачку, человека. Ему дают – он поет,
– отметил мужчина.
Сам артист признался, что так бы не смог, потому что хочет найти свое амплуа и записывать свои песни.
Интервью с EL Кравчук: смотрите видео онлайн
Где сейчас Олег Винник
- Певец выехал из Украины после начала полномасштабной войны 26 февраля. Он утверждает, что пересечение границы было осуществлено в соответствии с законными протоколами, ссылаясь на свое 23-летнее проживание в Германии. Несмотря на отъезд, Винник не считает себя предателем, беглецом или уклонистом.
- Артист рассказывал, что остается в Германии, потому что проходит там лечение редкого заболевания, которое решил не рассекречивать. В то же время он заверил, что это не рак.
- Сейчас певец почти не выходит на связь. Лишь недавно его представительница Валерия распространила свежее фото с Винником.