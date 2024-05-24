Об этом певица рассказала на Национальной музыкальной премии YUNA-2024. На церемонии награждения она завоевала престижную статуэтку в категории "Лучший альбом".

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Когда Джамала должна рожать

По плану исполнительница должна была бы рожать 23 мая, однако в этот момент она была на церемонии YUNA-2024.

Видимо, должна назвать ребенка Юна, несмотря на пол,

– в шутку сказала исполнительница.

Очевидно, что уже совсем скоро на свет появится третий ребенок знаменитости.

Что известно о беременности Джамалы