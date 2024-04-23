Так, актриса призналась, что никогда не была фанаткой артиста. Его молчание о войне в Украине она тоже не понимает.

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Знаменитость отметила, что не поддерживала связь с певцом во время съемок "Скаженого весілля". К тому же она сказала, что никогда не принадлежала к его стае волчиц и относилась к творчеству этого певца немножко иронично, но не осуждает тех, кому это нравится.

Насчет его молчания – я такого не понимаю от слова "вообще". Я тоже могла уехать, имею ребенка, за которого переживаю. Но в такие страшные времена нам надо быть вместе,

– поделилась актриса.

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