Так, актриса призналась, что никогда не была фанаткой артиста. Его молчание о войне в Украине она тоже не понимает.
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Что Леся Самаева думает об Олеге Виннике
Знаменитость отметила, что не поддерживала связь с певцом во время съемок "Скаженого весілля". К тому же она сказала, что никогда не принадлежала к его стае волчиц и относилась к творчеству этого певца немножко иронично, но не осуждает тех, кому это нравится.
Насчет его молчания – я такого не понимаю от слова "вообще". Я тоже могла уехать, имею ребенка, за которого переживаю. Но в такие страшные времена нам надо быть вместе,
– поделилась актриса.
Что другие звезды думают об Олеге Виннике
- Юморист и телеведущий Фима Константиновский считает, что певец не понимает украинцев, поэтому надеется, когда приедет Винник в страну – он пойдет на*уй.
- Продюсер Олег Боднарчук убежден, что артисту не удастся вернуть себе ту славу и популярность, которая была раньше, потому что он остался в довоенной реальности.
- Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов тоже считает, что Винник не в контексте того, что на самом деле происходит в Украине.