Певица поделилась размышлениями о том, вернется ли Винник в Украину. К тому же она предположила, как это воспримут его "волчицы".
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Что Оля Цибульская думает о возвращении Олега Винника
Артистка считает, что певец-беглец захочет вернуться в Украину через несколько лет. По ее мнению, он будет пытаться дать объяснения, которые бы восстановили его репутацию в глазах поклонников. К тому же Цибульская предполагает, что, вероятно, будут те, кто примет Винника обратно.
Я не исключаю, что лет через пять, Олег Винник приедет на белом коне и скажет: "Девчонки! Я соскучился!". Расскажет историю, что всколыхнет женскую душу – как он плакал, как он сомневался, но постоянно думал, заходил на страницу каждой, читал ее посты, благодарил за каждую розу, вспомнит концерты и как им было очень хорошо вместе в разных городах,
– отметила певица.
Интервью с Олей Цибульской: смотрите видео онлайн
Что другие звезды говорят об Олеге Виннике
- Украинская актриса Леся Самаева, которая снималась с исполнителем в "Сумасшедшей свадьбе" не понимает его позицию. Она считает, что в такие страшные времена украинцам надо объединяться.
- В своем недавнем заявлении юморист и телеведущий Фима Константиновский выразил убеждение, что певец не имеет настоящего представления о жизни украинцев сегодня. Он надеется, что когда Винник вернется в Украину, его здесь не воспримут положительно.
- Продюсер Олег Боднарчук считает, что артист будет пытаться вернуть себе былую славу, но ему не удастся это сделать, потому что аудитория Винника в результате войны получила другую глубину и мудрость.