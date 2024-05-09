Певица поделилась размышлениями о том, вернется ли Винник в Украину. К тому же она предположила, как это воспримут его "волчицы".

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Что Оля Цибульская думает о возвращении Олега Винника

Артистка считает, что певец-беглец захочет вернуться в Украину через несколько лет. По ее мнению, он будет пытаться дать объяснения, которые бы восстановили его репутацию в глазах поклонников. К тому же Цибульская предполагает, что, вероятно, будут те, кто примет Винника обратно.

Я не исключаю, что лет через пять, Олег Винник приедет на белом коне и скажет: "Девчонки! Я соскучился!". Расскажет историю, что всколыхнет женскую душу – как он плакал, как он сомневался, но постоянно думал, заходил на страницу каждой, читал ее посты, благодарил за каждую розу, вспомнит концерты и как им было очень хорошо вместе в разных городах,

– отметила певица.

Интервью с Олей Цибульской: смотрите видео онлайн

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