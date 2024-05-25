Геннадій підкреслив, що Винник був для нього справді близькою людиною. Водночас, з'ясувалося, що війна це дещо змінила.

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Що Геннадій Вітер сказав про Олега Винника

Він поділився, що не спілкувався з артистом, бо не має його нового номера телефону, але додав, що писав його дружині. Втім, жінка відповіла аж через сім з половиною місяців.

Велике розчарування. Єдине розчарування. Ти вважав людину насправді близькою людиною, але після вторгнення ця людина просто зникла… Олег, на жаль, виявився слабкою людиною, яка не змогла підтримати своїх друзів,

– зазначив Вітер.

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