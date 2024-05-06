Наталья Могилевская показала, какой сюрприз сделала для приемных дочерей на Пасху
Источник:Наталья Могилевская
Наталья Могилевская показала поклонникам, как готовилась к поздравлению своих приемных дочерей с Пасхой. В то же время она поделилась, что именно подарила девочкам.
К тому же артистка недавно призналась, какой подарок получила ее дочь София на свой день рождения. Тогда девочке подарили ее первый велосипед.
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Как Могилевская поздравила дочерей с Пасхой
Певица устроила девушкам сюрприз. Она купила для них воздушные шарики, которые имели праздничное оформление.
Наталья Могилевская готовит подарки для дочерей / Скриншот из инстаграмм-сторис
Однако, на них не было изображения пасхальных кроликов, поэтому Наталье пришлось рисовать их самостоятельно. Результатом своей работы Могилевская похвасталась поклонникам.
Лайфхак: когда не нашли тематические праздничные шарики с зайчиком для детей, тогда берем ситуацию в свои руки и рисуем сами,
– поделилась артистка.
Артистка нарисовала кроликов на шариках / Скриншот из инстаграмм-сторис
Христовое Воскресение артистка праздновала в семейном кругу. Так, после подготовки подарков дочерям, Наталья поехала к мужу и девочкам отмечать Пасху.
Как другие звезды праздновали Пасху
- Надя Дорофеева отметила Христовое Воскресение вместе с мужем Мишей Кацуриным и его сыном Иваном. Она опубликовала фотографию праздничного стола, на котором стоят закуски и пасхальные куличи.
- Наталка Карпа в этом году дома празднует Пасху вместе с мужем, который служит в ВСУ. Исполнительница опубликовала видео, на котором ее семья в полном составе поздравляет поклонников с Христовым Воскресением.
- Андрей Бедняков празднует Воскресение Христа в поселке в Ивано-Франковской области, Верховина. Он поделился кадрами из церкви и поздравил всех поклонников с Пасхой.