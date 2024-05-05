Так, исполнительница опубликовала процесс подготовки к угощениям. В то же время Надя показала, чем именно она будет лакомиться на Пасху.

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Как Дорофеева празднует Пасху

Артистка отмечает праздник в семейном кругу. Она поделилась кадрами, на которых ее муж Миша Кацурин расставляет на столе красиво украшенные куличи. На фото можно заметить и бабушку ресторатора, которая тоже помогает своему внуку.



Миша Кацурин готовит праздничный стол / Скриншот из инстаграмм-сторис

Также Надя опубликовала фотографию праздничного стола, на котором стоят закуски и пасхальные куличи. К тому же артистка поделилась забавными моментами как Иван наслаждается праздничными десертами.



Пасхальный стол Нади Дорофеевой / Скриншот из инстаграмм-сторис



Сын Кацурина ест праздничные десерты / Скриншот из инстаграмм-сторис

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