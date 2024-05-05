Так, исполнительница опубликовала процесс подготовки к угощениям. В то же время Надя показала, чем именно она будет лакомиться на Пасху.
К слову Даже невозможное возможно, – Елена Зеленская растрогала чувственным поздравлением с Пасхой
Как Дорофеева празднует Пасху
Артистка отмечает праздник в семейном кругу. Она поделилась кадрами, на которых ее муж Миша Кацурин расставляет на столе красиво украшенные куличи. На фото можно заметить и бабушку ресторатора, которая тоже помогает своему внуку.
Миша Кацурин готовит праздничный стол / Скриншот из инстаграмм-сторис
Также Надя опубликовала фотографию праздничного стола, на котором стоят закуски и пасхальные куличи. К тому же артистка поделилась забавными моментами как Иван наслаждается праздничными десертами.
Пасхальный стол Нади Дорофеевой / Скриншот из инстаграмм-сторис
Сын Кацурина ест праздничные десерты / Скриншот из инстаграмм-сторис
Как празднуют Пасху другие звезды
- Андрей Бедняков празднует Воскресение Христа в поселке в Ивано-Франковской области, Верховина. Он поделился кадрами из церкви. Кроме того, он поздравил всех поклонников с Пасхой.
- Наталка Денисенко приехала в родной Чернигов вместе с сыном, чтобы отпраздновать Пасху с родителями. Однако семье очень не хватает ее мужа, Андрея Фединчика, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.
- Злата Оневич поделилась фотографиями в вышиванке с куличами и пасхальными яйцами. Артистка пожелала украинцам света, радости и уюта в доме.
- Илона Гвоздева опубликовала волшебные кадры с дочкой. В то же время она поздравила украинцев с наступающим праздником и пожелала всем мира, здоровья и благополучия.