К тому же Наталья призналась, что ее дочь будет делать в свой день рождения впервые. Также исполнительница поделилась подготовкой к празднику.

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Как дочь Могилевской отпраздновала день рождения

Артистка опубликовала видео, на котором показала, что именно сделала для праздника. Это завтрак, большое количество подарков и надувные шарики.

Как призналась Наталья, именинница София впервые в жизни будет учиться ездить на подаренном велосипеде. Более того, девочка теперь имеет огромного плюшевого мишку, с которым сможет проводить радостное время.

Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с днем рождения. Нам уже 4,

– поделилась Могилевская.

Поклонники артистки искренне радуются ей и ее дочери. Так, они поздравили Софию и пожелали ей счастья.

"Наталья, поздравляю Вас с таким прекрасным праздником, день рождения дочери, это счастливое событие. Крепкого здоровья всей вашей семье";

"Наталочка, с именинницей! Будьте счастливы и здоровы!";

"Какая благодать. Приветствую вас и доченьку, Вы отличная мама! Пусть будет самой счастливой";

"Пусть будет самой счастливой и здоровой девочкой. Наталочка, вы лучшая Мама";

"С праздником Вас. Крепкого всем здоровья, манюне счастливого детства и мирного неба над головой".

Что известно о детях Могилевской