Ответ четкий: Леди Гага высказалась о слухах относительно ее беременности

Поклонники Леди Гаги распространили слухи о том, что она беременна. Однако, певица уже прокомментировала предположения фанатов.

На эти мысли их натолкнули кадры артистки с округлым животом, как у беременных женщин. С того момента поклонники ждали ответа исполнительницы.

Не пропустите Джамала показала прогулку с новорожденным сыном: милые кадры

Леди Гага опубликовала видео, на котором призналась, ждет ли ребенка. Звезда отметила, что не является беременной.

В то же время она пошутила, что теперь должна тренироваться в спортзале.

"Не беременна", – четко ответила артистка.

Интересно, что предположения фанатов о беременности звезды возникли после того, как Леди Гага появилась на свадьбе своей сестры Натальи Джерманотты. Певица надела обжатое черное платье, которое привлекло внимание публики к ее заметно закругленному животу.

Тогда большинство поклонников были уверены, что артистка беременна от своего парня бизнесмена Майкла Полански.

Кадры, которые натолкнули фанов на мысль, что Леди Гага беременна: смотрите видео онлайн

Кто из звезд ждет ребенка