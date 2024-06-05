На эти мысли их натолкнули кадры артистки с округлым животом, как у беременных женщин. С того момента поклонники ждали ответа исполнительницы.
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Леди Гага опубликовала видео, на котором призналась, ждет ли ребенка. Звезда отметила, что не является беременной.
В то же время она пошутила, что теперь должна тренироваться в спортзале.
"Не беременна", – четко ответила артистка.
Интересно, что предположения фанатов о беременности звезды возникли после того, как Леди Гага появилась на свадьбе своей сестры Натальи Джерманотты. Певица надела обжатое черное платье, которое привлекло внимание публики к ее заметно закругленному животу.
Тогда большинство поклонников были уверены, что артистка беременна от своего парня бизнесмена Майкла Полански.
Кадры, которые натолкнули фанов на мысль, что Леди Гага беременна: смотрите видео онлайн
Кто из звезд ждет ребенка
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- Хореограф Макс Чмерковский и Пета Мергатройд в третий раз станут родителями. Супруги ожидают сына.
- Танцовщик Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева ждут первенца. Пара очень этого хотела и у нее наконец получилось.