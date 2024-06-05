На ці думки їх наштовхнули кадри артистки з округлим животом, як у вагітних жінок. З того моменту прихильники чекали на відповідь виконавиці.

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Леді Гага опублікувала відео, на якому зізналася, чи чекає на дитину. Зірка зазначила, що не є вагітною.

Водночас вона пожартувала, що тепер має тренуватися в спортзалі.

"Не вагітна", – чітко відповіла артистка.

Хто з зірок чекає на дитину