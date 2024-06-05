Через несколько дней после родов исполнительница показала кадры с выписки из больницы. Джамала не смогла сдержать слез и растрогалась от эмоционального момента.

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В своих соцсетях победительница Евровидения-2016 опубликовала фото с новорожденным сыном Алимом. Певица пошла вместе с ребенком в кафе.

Джамала была одета в голубую футболку и кепку. В то же время Алим лежал в коляске, на которой артистка разложила белую накидку.

"Я практически на Бали", – написала исполнительница.



Джамала на прогулке с сыном Алимом / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о семье Джамалы