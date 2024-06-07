Впервые после новости о раке: король Чарльз III совершил зарубежную поездку
Источник:инстаграм королевской семьи
6 июня во Франции проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзнических войск в Нормандии – события, которое стало переломным моментом в ходе Второй мировой войны. На церемонию прибыли лидеры разных стран, в том числе король Великобритании Чарльз III.
Этот визит стал первой зарубежной поездкой Его Величества после того, как у него диагностировали рак. В Нормандию монарх отправился вместе со своей женой, королевой Камиллой.
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Сначала королевская пара, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр обороны Грант Шеппс, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приняли участие в торжествах у Британского мемориала, расположенного вблизи поселка Вер-Сюр-Мер. Впоследствии Чарльз III произнес речь, а после выступления монарха все присутствующие почтили память погибших, возложив венки к монументу.
Что известно о болезни короля Чарльза III
- Онкологическое заболевание у монарха медики обнаружили в феврале этого года. К счастью, благодаря ранней диагностике, король смог быстро начать борьбу с недугом.
- По рекомендации врачей Его Величество был вынужден временно отойти от выполнения своих королевских обязанностей и пройти курс лучевой терапии в одной из столичных клиник.
- 30 апреля монарх, которого сопровождала королева Камилла, возобновил свою публичную деятельность, посетив онкологический центр.
- К тому же недавно Чарльз III передал командование армейским воздушным корпусом своему сыну. Во время этого события принц Уильям впервые за долгое время появился на публике вместе, со своим отцом, который борется с раком.
- Кроме этого, на днях известный футболист Дэвид Бекхэм тоже встретился с британским королем, где тот назначил спортсмена на ответственную должность посла своей благотворительной организации King's Trust.