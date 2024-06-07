Этот визит стал первой зарубежной поездкой Его Величества после того, как у него диагностировали рак. В Нормандию монарх отправился вместе со своей женой, королевой Камиллой.

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Сначала королевская пара, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр обороны Грант Шеппс, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приняли участие в торжествах у Британского мемориала, расположенного вблизи поселка Вер-Сюр-Мер. Впоследствии Чарльз III произнес речь, а после выступления монарха все присутствующие почтили память погибших, возложив венки к монументу.

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