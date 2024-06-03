В конце мая Чарльз III устроил аудиенцию для футболиста Дэвид Бекхэма. Король принял его в своем имении Хайгроу.

К слову Во время визита Лондона: принц Гарри отказал во встрече королю Чарльзу III

Чарльз III назначил Дэвида Бекхэма на важную должность – отныне он будет послом его благотворительной организации King's Trust.

На встрече монарх и футболист обсудили образовательные программы, встретились со студентами. Они много улыбались и тепло общались между собой.

"Для меня большая честь стать послом Королевского фонда. Было тепло услышать от Его Величества о проектах и амбициях Фонда во время моего недавнего визита в сады Хайгроу... Как человек, который вырос в Лондоне, но проникся любовью к сельской местности, я с нетерпением жду поддержки образовательных программ Фонда и усилий, направленных на то, чтобы молодежь лучше понимала природу и мы поделились советами по пчеловодству!" – поделился Дэвид Бекхэм.



Чарльз III и Дэвид Бекхэм / Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Бекхэмы и королевская семья

Уже не впервые Чарльз III встречается с Дэвидом Бекхэмом. Футболист знаком со многими членами королевской семьи.

Еще в 2003 году он получил рыцарский орден от Елизаветы II за успехи в футболе. Семью Бекхэмов также приглашали на важные события: свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл, а также похороны Елизаветы II.