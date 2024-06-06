В течение последних недель принцессу Уэльскую видели с детьми. Она не выходит на публику и не выполняет королевских обязанностей – такой образ жизни Кейт может вести еще долго.

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По словам источников в королевском дворце, Кейт Миддлтон все-таки выполняет определенные королевские обязанности. Однако к своей предыдущей работе она может уже никогда не вернуться.

Выздоровление Кейт проходит хорошо. Она не может встречаться со многими людьми, потому что состояние ухудшится, и они не хотят, чтобы ее скомпрометировали, но она на ногах,

– пишут в прессе.

Подданных и поклонников беспокоит эта тема. По мнению друзей, близких к принцессе, команда переоценивает возможности Кэтрин. "Она может никогда не вернуться в ту роль, в которой люди видели ее раньше".

Однако улучшились отношения между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Между ними восстановилась прежняя связь, поэтому супруги стали ближе. Тем более, что сейчас принцесса имеет больше времени для семьи.

"Она чувствует себя достаточно сильной, чтобы быть очень вовлеченной в воспитание", – добавляют источники.

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