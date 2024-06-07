Цей візит став першою закордонною поїздкою Його Величності після того, як в нього діагностували рак. У Нормандію монарх відправився разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою.
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Спершу королівське подружжя, а також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, міністр оборони Грант Шеппс, президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон взяли участь в урочистостях біля Британського меморіалу, розташованого поблизу селища Вер-Сюр-Мер. Згодом Чарльз III виголосив промову, а після виступу монарха всі присутні вшанували пам'ять загиблих, поклавши вінки до монумента.
Що відомо про хворобу короля Чарльза III
- Онкологічне захворювання у монарха медики виявили у лютому цього року. На щастя, завдяки ранній діагностиці, король зміг швидко розпочати боротьбу з недугою.
- За рекомендацією лікарів Його Величність був змушений тимчасово відійти від виконання своїх королівських обов'язків та пройти курс променевої терапії в одній зі столичних клінік.
- 30 квітня монарх, якого супроводжувала королева Камілла, відновив свою публічну діяльність, відвідавши онкологічний центр.
- До того ж нещодавно Чарльз III передав командування армійським повітряним корпусом своєму синові. Під час цієї події принц Вільям вперше за тривалий час з'явився на публіці разом зі своїм батьком, який бореться з раком.
- Окрім цього, днями відомий футболіст Девід Бекхем теж зустрівся з британським королем, де той призначив спортсмена на відповідальну посаду посла своєї благодійної організації King's Trust.