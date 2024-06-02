Юля Верба рассекретила, на каком месяце беременности находится: новые фото будущей мамы

Долгое время Юля Верба скрывала от поклонников известие о том, что она ждет ребенка. Лишь теперь блогерша поделилась, на каком сейчас месяце беременности.

Это инфлюенсер рассказала на следующий день после того, как объявила, что вскоре станет мамой. Это было довольно неожиданно, поэтому поклонники забросали ее разнообразными вопросами.

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И Юля решила постепенно на них отвечать. Она даже отметила, что планирует писать целые посты о материнстве. Например, сейчас она опубликовала фотографии с заметно округлым животом.

Шестой месяц беременности. 26 недель. Такой вот животик. Фото свежие, два дня назад сделаны,

– отметила под фото Верба.

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