Кроме того, Верба выложила снимок с УЗИ, засвидетельствовав свою беременность. Это известие стало неожиданным для поклонников Юлии.
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Инфлюенсер выставила фото, где видно ее беременный животик. На фотографиях она предстала в голубом платье. Рядом с будущей мамой позировал ее жених, одетый в серо-голубую футболку и бежевые шорты.
Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать,
– отметила под публикацией Юлия.
Подписчики в комментариях засыпали блогера поздравлениями и комплиментами.
Что известно о личной жизни Юлии Вербы
- Некоторое время инфлюенсер пыталась держать детали о своих романтических отношениях в тайне. В то же время в июле 2023 года она поделилась фото со своим партнером в социальных сетях. Сначала Юля не раскрывала его лицо.
- Осенью того же года стало известно, что мужчина сделал Вербе предложение.
- Впоследствии прессе удалось раскрыть личность жениха блогера. Его имя – Константин Золотухин. По некоторым данным, в мае 2021 года он пережил развод и имеет дочь от первого брака. К тому же по информации инсайдеров, бывший муж Юлии якобы сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей фальшивой техники под видом продукции Apple.
- Только в этом году в День святого Валентина Юлия впервые показав публике лицо любимого. Теперь они ждут общего ребенка.