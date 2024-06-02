Она написала трогательный пост к дочери. Кроме того, Фреймут показала архивные фото со Златой.

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В частности, звезда телевидения опубликовала фотографии, где ее дочь идет в первый класс. Также Ольга выставила фото взрослой Златы. Она поделилась, что сложно переживала переезд девушки за границу, но подчеркнула, что любит ее и верит, что у нее все будет прекрасно.

Горжусь тобой. У тебя прекрасное образование: украинское, международное, и, которое дала тебе жизнь, потому что ты выбирала вызовы... Я не хотела, чтобы ты была так далеко, но знала, что проявление моей любви – довериться и позволить тебе выбирать... Вспоминаю, как плакала весь полет в Европу, потому что знала, что ты тоже многое притворяешься. Упрямица. Злата, поздравляю! Непросто быть твоей мамой, но так увлекательно. Далее университет, доченька, начало интересной биографии,

– отметила знаменитость.

Что известно о старшей дочери Ольги Фреймут