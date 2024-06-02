Це інфлюенсерка розповіла на наступний день після того, як оголосила, що незабаром стане мамою. Це було доволі неочікувано, тож шанувальники закидали її різноманітними питаннями.
Цікаво Пишаюся, – Фреймут зворушливо звернулася до доньки-випускниці та показала їхні архівні фото
Та Юля вирішила поступово на них відповідати. Вона навіть зауважила, що планує писати цілі пости про материнство. Наприклад, зараз вона опублікувала світлини з помітно округлим животом.
Шостий місяць вагітності. 26 тижнів. Такий от животик. Фото свіжі, два дні тому зроблені,
– зазначила під фото Верба.
Хто ще з зірок чекає на поповнення в сім'ї
- Українські танцівники одне за одним оголошують про радісні події. Макс Чмерковський та його дружина Пета Мергатройд незабаром втретє стануть батьками. У подружжя вже є двоє синів, а цього разу в них має народитися довгоочікувана донечка.
- Крім того, на первістка після кількох років зусиль нарешті чекають Євген Кот і його дружина, відома гімнастка Наталія Татарінцева.
- Долучилася до списку майбутніх матусь і голлівудська зірка Менді Мур. Акторка виховує двох синів від чоловіка Тейлора Голдсміта. Тепер у їхній родині з нетерпінням чекають на поповнення – дівчинку, яка стане сестричкою для хлопчиків.