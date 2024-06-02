Це інфлюенсерка розповіла на наступний день після того, як оголосила, що незабаром стане мамою. Це було доволі неочікувано, тож шанувальники закидали її різноманітними питаннями.

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Та Юля вирішила поступово на них відповідати. Вона навіть зауважила, що планує писати цілі пости про материнство. Наприклад, зараз вона опублікувала світлини з помітно округлим животом.

Шостий місяць вагітності. 26 тижнів. Такий от животик. Фото свіжі, два дні тому зроблені,

– зазначила під фото Верба.

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