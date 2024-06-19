Jerry Heil и alyona alyona назвали 3 лучшие песни за всю историю Евровидения

Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona & Jerry Heil выбрали своих фаворитов за всю историю конкурса. Среди них есть недавние победители.

Украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona снялись в новом видео, которым поделились на официальной странице Евровидения. Девушки рассказали о том, какие песни считают лучшими за историю конкурса.

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Первой Jerry Heil и alyona alyona назвали представительницу Германии на Евровидении в 2010 году – певицу Лену. Ее песня о любви Satellite покорила сердца миллионов.

Лена – Satellite: смотрите видео онлайн

Следующей украинки назвали победителей Евровидения-2021 – группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Jerry Heil описала этот трек как мощный и легкий одновременно, а alyona alyona выразила восхищение глэм-роком.

Måneskin с песней Zitti E Buoni: смотрите видео онлайн

На первое место Jerry Heil и alyona alyona поставили песню украинской певицы Джамалы – "1944". Именно эта композиция помогла одержать победу в конкурсе в 2016 году. Артистки подчеркнули, что трек Джамалы рассказывает о культуре, о которой мало кто знает. Однако она заслуживает быть уважаемой и известной.

Джамала – "1944": смотрите видео онлайн

Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024