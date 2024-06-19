Украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona снялись в новом видео, которым поделились на официальной странице Евровидения. Девушки рассказали о том, какие песни считают лучшими за историю конкурса.
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Первой Jerry Heil и alyona alyona назвали представительницу Германии на Евровидении в 2010 году – певицу Лену. Ее песня о любви Satellite покорила сердца миллионов.
Лена – Satellite: смотрите видео онлайн
Следующей украинки назвали победителей Евровидения-2021 – группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Jerry Heil описала этот трек как мощный и легкий одновременно, а alyona alyona выразила восхищение глэм-роком.
Måneskin с песней Zitti E Buoni: смотрите видео онлайн
На первое место Jerry Heil и alyona alyona поставили песню украинской певицы Джамалы – "1944". Именно эта композиция помогла одержать победу в конкурсе в 2016 году. Артистки подчеркнули, что трек Джамалы рассказывает о культуре, о которой мало кто знает. Однако она заслуживает быть уважаемой и известной.
Джамала – "1944": смотрите видео онлайн
Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024
- Представительницы Украины на музыкальном конкурсе установили на Евровидении потрясающий рекорд. Ведь уже 18 раз конкурсанты от нашей страны прошли в гранд-финал: Украина единственная имеет подобный успех.
- В финале Евровидения-2024 Jerry Heil и alyona alyona заняли 3 место, получив 453 балла – это 146 баллов от жюри и еще 307 баллов от зрителей. Таким образом представительницы Украины разрушили стереотип о том, что 2 порядковый номер на конкурсе – это "смертельное место".
- Кроме того, песня alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria, которую они создали для Евровидения, попала в мировой чарт iTunes Worldwide и заняла 23 место