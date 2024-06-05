Зрители концерта положительно отреагировали на слова артистки. Они встретили ее громкими аплодисментами.

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На сцене LUNA выразила поддержку Украине, которая ежедневно продолжает бороться с Россией. К тому же девушка призналась, что сочувствует гражданам нашей страны.

То, что происходит в Украине, происходит рядом с нами. И поэтому сейчас мое сердце очень сильно бьется вместе с Украиной и моими друзьями оттуда. Я хотела бы посвятить эту песню им,

– поделилась артистка.

Певица исполнила песню свою песню Fade. Исполнительницу во время выступления сопровождало желто-голубой свет.

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