Зрители концерта положительно отреагировали на слова артистки. Они встретили ее громкими аплодисментами.
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На сцене LUNA выразила поддержку Украине, которая ежедневно продолжает бороться с Россией. К тому же девушка призналась, что сочувствует гражданам нашей страны.
То, что происходит в Украине, происходит рядом с нами. И поэтому сейчас мое сердце очень сильно бьется вместе с Украиной и моими друзьями оттуда. Я хотела бы посвятить эту песню им,
– поделилась артистка.
Певица исполнила песню свою песню Fade. Исполнительницу во время выступления сопровождало желто-голубой свет.
LUNA посвятила песню Украине: смотрите видео онлайн
Евровидение-2024: что известно об участии LUNA в конкурсе
- В феврале 2024 года LUNA была объявлена польской представительницей Евровидения этого года с песней The Tower.
- Однако, немало поляков возмутились выбором профессионального жюри. Девушку обвинили в нечестной победе, мол, ее отец заплатил за первое место дочери.
- Впрочем, артистка все равно поехала в Мальме, что в Швеции. 7 мая она выступила в первом полуфинале конкурса. Однако, пройти в гранд-финал певице не удалось.