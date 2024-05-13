The New York Times опубликовал фото Jerry Heil с Евровидения-2024
Источник:Jerry Heil
Уже отгремел финал Евровидения-2024, по результатам которого победила Швейцария, а Украина заняла почетное третье место. Впрочем, о представительницах нашей страны продолжают говорить за рубежом. Так, американское издание The New York Times опубликовало фото Яны.
В то же время певица уже отреагировала на эту публикацию. Она приятно удивлена решению издания разместить ее фото.
К слову Мы были на death spot, – alyona alyona и Jerry Heil отреагировали на 3 место на Евровидении
The New York Times разместило фото Jerry Heil
В своих соцсетях американское издание The New York Times сделало пост пятерку лидеров нынешнего Евровидения. К тому же оно напомнило о последней победе Швейцарии в 1988 году, которую принесла стране певица Селин Дион.
Также к публикации издание добавило фото фаворитов конкурса, среди которых Jerry Heil, которая вместе с рэпершей alyona alyona представила Украину на Евровидении. На пост уже радостно отреагировала Яна.
Тем временем NY Times!!!
– написала певица.
Что известно об Украине на Евровидении-2024
- alyona alyona и Jerry Heil заняли почетное 3 место по окончательным результатам в финале Евровидения-2024.
- От профессиональных судей представительницы Украины получили 146 баллов, а от зрителей – 307 баллов.
- Композиция, которая представила Украину в Мальме, очень символична. В ней воспевается важность объединения женщин. Teresa & Maria вдохновлена силой украинок, которым во время войны пришлось пройти много испытаний.
- На сцене Евровидения alyona alyona & Jerry Heil ошеломили динамичным номером, который поставила известный режиссер Таню Муиньо. Хотя накануне финала обе девушки получили травмы, это не помешало им достойно выступить.
- В конце номера артистки поблагодарили Европу за поддержку Украины.
- alyona alyona и Jerry Heil не забыли воспользоваться возможностью напомнить об Украине. Они надевали на интервью футболки с надписью Free Azovstal Defenders.