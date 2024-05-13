Водночас співачка вже відреагувала на цю публікацію. Вона приємно здивована рішенню видання розмістити її фото.

До слова Ми були на death spot, – alyona alyona та Jerry Heil відреагували на 3 місце на Євробаченні

The New York Times розмістило фото Jerry Heil

У своїх соцмережах американське видання The New York Times зробило пост п'ятірку лідерів цьогорічного Євробачення. До того ж воно нагадало про останню перемогу Швейцарії у 1988 році, яку принесла країні співачка Селін Діон.

Також до публікації видання додало фото фаворитів конкурсу, серед яких Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona представила Україну на Євробаченні. На пост вже радісно відреагувала Яна.

Тим часом NY Times!!

– написала співачка.

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