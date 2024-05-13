Водночас співачка вже відреагувала на цю публікацію. Вона приємно здивована рішенню видання розмістити її фото.
До слова Ми були на death spot, – alyona alyona та Jerry Heil відреагували на 3 місце на Євробаченні
The New York Times розмістило фото Jerry Heil
У своїх соцмережах американське видання The New York Times зробило пост п'ятірку лідерів цьогорічного Євробачення. До того ж воно нагадало про останню перемогу Швейцарії у 1988 році, яку принесла країні співачка Селін Діон.
Також до публікації видання додало фото фаворитів конкурсу, серед яких Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona представила Україну на Євробаченні. На пост вже радісно відреагувала Яна.
Тим часом NY Times!!
– написала співачка.
Що відомо про Україну на Євробаченні-2024
- alyona alyona та Jerry Heil посіли почесне 3 місце за остаточними результатами у фіналі Євробачення-2024.
- Від професійних суддів представниці України отримали 146 балів, а від глядачів – 307 балів.
- Композиція, яка представила Україну в Мальме, дуже символічна. У ній оспівується важливість об'єднання жінок. Teresa & Maria натхненна силою українок, яким під час війни довелося пройти багато випробувань.
- На сцені Євробачення alyona alyona & Jerry Heil приголомшили динамічним номером, який поставила відома режисерка Таню Муіньо. Хоч напередодні фіналу обоє дівчат отримали травми, це не завадило їм гідно виступити.
- Наприкінці номеру артистки подякували Європі за підтримку України.
- alyona alyona та Jerry Heil не забули скористатися можливістю нагадати про Україну. Вони одягали на інтерв'ю футболки з написом Free Azovstal Defenders.