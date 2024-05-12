Украина завоевала бронзу на Евровидении-2024 – заслуженное третье место. alyona alyona и Jerry Heil отреагировали на такой результат в сети и поблагодарили поклонников.

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alyona alyona и Jerry Heil о 3 месте на Евровидении

Представительницы Украины напомнили, что они были на death spot – так в кулуарах называли второй порядковый номер на Евровидении. По статистике, большинство участников, кто выступал под этим номером, занимал очень низкие места. Но этого не произошло с Украиной.

Ваша поддержка сделала невероятное! Мы были на death spot! Статистически все, кто в эфире 2-м номером, занимал места от 20 и выше! Мы с вами вырвались на 3 место! Вы понимаете, что вообще мы с вами сделали вместе?

– подчеркнули певицы.

alyona alyona и Jerry Heil добавили, что попутно они еще раз привлекли внимание к Украине, вспомнили о пленных и показали миру, как звучит украинская музыка.

"Друзья, мы нереально благодарны! Третье место после такого голосования жюри – вот что может сделать объединенный народ! Искренне очень-очень благодарны! Вам, всем, кто болел, распространял и голосовал максимально и конечно, всей нашей чрезвычайно трудолюбивой и талантливой команде!" – добавила Jerry Heil.



alyona alyona и Jerry Heil / Фото из инстаграма артисток

Коротко о финале Евровидения

Финал Евровидения прогремел в субботу, 11 мая. Победителями стали представители Швейцарии – Nemo с песней The Code, которые получили 591 балл от зрителей и членов жюри. Второе место получил хорват Baby Lasagna с зажигательным треком Rim Tim Tagi Dim.

В тройке лучших оказались представительницы Украины – alyona alyona и Jerry Heil. Суммарно от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей – 453 балла. Очевидно, что большой вклад в такой результат сделала именно публика.

alyona alyona и Jerry Heil не забыли воспользоваться возможностью напомнить об Украине. Они надевали на интервью футболки с надписью Free Azovstal Defenders.