В то же время певица уже отреагировала на эту публикацию. Она приятно удивлена решению издания разместить ее фото.

К слову Мы были на death spot, – alyona alyona и Jerry Heil отреагировали на 3 место на Евровидении

The New York Times разместило фото Jerry Heil

В своих соцсетях американское издание The New York Times сделало пост пятерку лидеров нынешнего Евровидения. К тому же оно напомнило о последней победе Швейцарии в 1988 году, которую принесла стране певица Селин Дион.

Также к публикации издание добавило фото фаворитов конкурса, среди которых Jerry Heil, которая вместе с рэпершей alyona alyona представила Украину на Евровидении. На пост уже радостно отреагировала Яна.

Тем временем NY Times!!!

– написала певица.

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